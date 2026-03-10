Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trovato morto in mare un altoatesino scomparso 9 mesi fa a Ibizia

AA

BOLZANO, 10 MAR - A nove mesi dalla sua scomparsa ad Ibiza sono stati trovati in mare i resti dell'altoatesino 42enne Thomas Grumer. L'identità della salma è già stata confermata dal test del Dna, annuncia il quotidiano Alto Adige. Restano da chiarire le cause del decesso. Il 42enne bolzanino, manager nel settore della ristorazione, nell'aprile 2025 si era trasferito sull'isola spagnola per lavorare in un albergo. Nel giugno era poi scomparso. L'allarme è stato lanciato da amici e parenti, preoccupati per il lungo silenzio. Ricerche nella zona sono rimaste senza esito. Lo scorso settembre il suo motorino era stato trovato vicino al mare a Cala Llonga, metà febbraio poi il ritrovamento dei resti in fondo al mare.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLZANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario