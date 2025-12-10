Giornale di Brescia
Trovato morto in cella frigorifera, la Procura di Larino chiede la riesumazione

LARINO, 10 DIC - La Procura di Larino ha chiesto la riesumazione e l'autopsia sul corpo di Andrea Costantini, trovato senza vita a settembre nella cella frigorifera del supermercato dove lavorava a Termoli. La richiesta è stata notificata alle parti interessate. Si attende ora la pronuncia del Gip. Nell'immediatezza dei fatti non era stata effettuata l'autopsia e le indagini si erano indirizzate verso l'ipotesi del suicidio. La famiglia dell'uomo aveva poi presentato una denuncia ipotizzando l'omicidio. Il corpo era stato trovato con ferite di un coltello al torace. La perizia del primario dell'istituto di medicina legale di Foggia, Cipolloni, depositata il 4 dicembre, ha evidenziato l'urgenza di procedere alla riesumazione del corpo per effettuare un'autopsia, anche in tempi rapidi. La Procura ha così richiesto l'incidente probatorio.

