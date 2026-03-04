Trovato morto in casa 'patron' di TelePordenone

PORCIA, 04 MAR - Un noto imprenditore pordenonese, Mario Ruoso, di 87 anni, è stato trovato morto, nel pomeriggio di oggi, nella propria abitazione di Porcia (Pordenone). Il corpo, che è stato trovato da un parente, aveva una profonda ferita alla testa, ed era vicino alla porta d'ingresso. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono al lavoro gli agenti della polizia assieme agli esperti della Scientifica. Sul posto sta operando anche il medico legale Antonello Cirnelli chiamato dalla Procura per chiarire le cause del decesso e dunque l'origine delle ferite al capo. Al momento non si esclude alcuna pista di indagine. Ruoso è noto per essere stato uno dei primi imprenditori friulani a investire nel settore delle televisioni private e a fondare una tra le più antiche tv, la storica TelePordenone che, dopo decenni di intensa attività, ha chiuso due anni fa. Cavaliere del lavoro, Ruoso era il proprietario di una delle più longeve rivendite di veicoli del Friuli Venezia Giulia.