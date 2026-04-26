Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trovato morto in casa nel Salernitano

AA

ATENA LUCIANA (SALERNO), 26 APR - Un uomo di 50 anni è stato trovato morto nella propria abitazione nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno, in via Indipendenza.  La scoperta è avvenuta questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.  L'uomo, secondo quanto si apprende, viveva da solo e svolgeva lavori in ambito agricolo.  Al momento non sono note le cause del decesso e, secondo le prime valutazioni, non si escludono anche ipotesi legate a cause naturali. Nessuna pista viene comunque esclusa dagli investigatori.  La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti medico-legali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ATENA LUCIANA (SALERNO)

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario