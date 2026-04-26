Trovato morto in casa nel Salernitano

ATENA LUCIANA (SALERNO), 26 APR - Un uomo di 50 anni è stato trovato morto nella propria abitazione nel centro storico di Atena Lucana, in provincia di Salerno, in via Indipendenza. La scoperta è avvenuta questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'uomo, secondo quanto si apprende, viveva da solo e svolgeva lavori in ambito agricolo. Al momento non sono note le cause del decesso e, secondo le prime valutazioni, non si escludono anche ipotesi legate a cause naturali. Nessuna pista viene comunque esclusa dagli investigatori. La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti medico-legali.