Trovato morto in casa in Versilia, ipotesi monossido

CAMAIORE (LUCCA), 06 DIC - Un uomo di 77 anni è stato trovato morto nella sua casa, in via dei Cardi a Lido di Camaiore (Lucca), in Versilia. Probabilmente deceduto già da uno o due giorni, nell'abitazione sarebbe stata riscontrata la presenza di monossido di carbonio, che avrebbe causato il decesso del 77enne. Il ritrovamento del corpo è avvenuto questo pomeriggio, con l'allarme scattato intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, operatori del 118, e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.