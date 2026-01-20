Trovato morto il 26enne scomparso nel Rodigino

(v.: 'Va a pesca e scompare, ricerche di un...' delle 11.45) ROVIGO, 20 GEN - Oggi pomeriggio alle 16 i Vigili del fuoco di Rovigo hanno localizzato, con l'ausilio dell'ecoscandaglio a bordo dell'imbarcazione, il corpo privo di vita del ragazzo scomparso ieri mentre era a pesca sul greto del fiume Adigetto, ad Adria. Il recupero è stato poi effettuato dai sommozzatori del nucleo regionale del Veneto. Il rinvenimento è avvenuto sul fondo del canale, a circa 100 metri dal luogo presunto della scomparsa, sul lato di Cavarzere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia di stato e la Polizia locale.