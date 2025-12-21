Giornale di Brescia
Trovato morto il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici

ROMA, 21 DIC - Il corpo di Dario Cipullo, il 16enne scomparso in provincia di Novara il 19 dicembre dopo una sera trascorsa con gli amici, è stato trovato nel canale Cavour ad Agognate. Il giovane era stato visto per l'ultima volta intorno all'una di notte nei pressi del centro commerciale San Martino. Da quel momento il suo telefono è risultato spento. Il corpo del giovane rugbista è stato ripescato dai Vigili del fuoco nei pressi della rotonda che porta al casello autostradale dell'A4 di Novara ovest. Sulle cause della morte indagano i carabinieri.

