Trovato morto escursionista disperso da ieri sulle Apuane

Elisoccorso elicottero Pegaso 3 Regione Toscana
MINUCCIANO (LUCCA), 05 OTT - E' stato trovato morto un uomo francese di 72 anni che risultava disperso da ieri sul monte Focoletta, vetta delle Alpi Apuane situata tra la Garfagnana e il territorio di Massa (Massa Carrara). E' stato trovato questa mattina senza vita in cresta da due guide con un gruppo di turisti che seguivano il sentiero verso il monte Tambura, a 1500 metri di altitudine. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Nelle prossime ore il corpo verrà recuperato dall'elicottero Pegaso e portato a valle. L'uomo era partito ieri da Modena e stava proseguendo sulla Via Vandelli per raggiungere il rifugio Nello Conti, dove aveva prenotato per la notte. Non vedendolo arrivare, i rifugisti hanno allertato i soccorsi. Il Sast, l'elicottero e i cinofili della guardia di finanza hanno effettuato le ricerche per tutta la notte cercando il disperso sul percorso verso il rifugio. Stamani si sono aggiunte alle ricerche anche squadre dei vigili del fuoco provenienti da Massa, Imperia, Savona, Pisa e Lucca.

Argomenti
MINUCCIANO (LUCCA)

