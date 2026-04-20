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Trovato morto accanto alla bici a Torino, ipotesi pirata della strada

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TORINO, 20 APR - Un uomo di 32 anni, di origini straniere, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri in strada della Creusa 109, a Torino. La vittima, probabilmente un rider, è stata trovata tra la vegetazione a poca distanza dalla sua bicicletta, che presentava evidenti danni compatibili con un urto.  L'allarme è scattato intorno alle 23, quando una residente ha segnalato al 112 la presenza del mezzo abbandonato sulla carreggiata. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. A quanto si è appreso, il corpo del 32enne presentava diversi traumi e, secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente mortale, causato da un'auto pirata che si sarebbe allontanata dopo l'impatto.   Sull'episodio indaga la polizia locale, impegnata a ricostruire la dinamica dell'incidente e a individuare il responsabile.

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