Trovato l'aereo disperso in Appennino, morti i 3 a bordo

(Frame video SAER) L'area in cui si svolgono le ricerche dell'aereo da turismo biposto, partito ieri mattina da Pavullo nel Frignano (Modena), che risulta disperso in Appennino, 18 settembre 2024. Impegnato il Soccorso Alpino con l'Aeronautica e i carabinieri. Sul crinale è presente una fitta nebbia che non rende semplici le operazioni.