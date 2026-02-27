Giornale di Brescia
Trovato l'accordo sul disegno di legge per Roma Capitale

ROMA, 27 FEB - Secondo quanto si apprende da diverse fonti, si sarebbe trovata un'intesa di massima sul disegno di legge di Roma Capitale. Dopo la fumata grigia di ieri al vertice con la premier Giorgia Meloni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente del Lazio Francesco Rocca, nell'ultime ore ci sarebbero state una serie di riunioni tecniche e si andrebbe verso un accordo per approvare il testo.

