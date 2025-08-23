Trovato il corpo senza vita di un sub nel golfo di Cagliari

CAGLIARI, 23 AGO - Il corpo senza vita di un sub è stato ritrovato questa mattina in mare davanti a Capo Sant'Elia, nel golfo di Cagliari. E' ancora in corso il recupero da parte della squadra di sommozzatori dei Vigili del fuoco e della Capitaneria di porto. Secondo le informazioni raccolte finora, si tratterebbe di un sub esperto, abituato alle immersioni in quella zona e quindi conoscitore di fondali e correnti.