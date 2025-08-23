Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trovato il corpo senza vita di un sub nel golfo di Cagliari

Motovedetta Guardia Costiera di Cagliari
Motovedetta Guardia Costiera di Cagliari
AA

CAGLIARI, 23 AGO - Il corpo senza vita di un sub è stato ritrovato questa mattina in mare davanti a Capo Sant'Elia, nel golfo di Cagliari. E' ancora in corso il recupero da parte della squadra di sommozzatori dei Vigili del fuoco e della Capitaneria di porto. Secondo le informazioni raccolte finora, si tratterebbe di un sub esperto, abituato alle immersioni in quella zona e quindi conoscitore di fondali e correnti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAGLIARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario