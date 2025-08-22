Trovato ciclista privo di sensi in strada in Salento, è grave
Asl Bari, ambulanza 118, clinica, ospedale
AA
TRICASE, 22 AGO - Un ciclista di 60 anni è stato trovato sull'asfalto, privo di sensi, accanto alla sua bicicletta. E' accaduto a Marina Serra, nel comune di Tricase (Lecce). Soccorso da alcuni passanti, è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale Panìco di Tricase. E' in gravi condizioni, ricoverato in rianimazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Resta da chiarire se la caduta sia dovuta a un malore, a una caduta accidentale, oppure se sia coinvolto un veicolo che poi ha proseguito la sua corsa.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti