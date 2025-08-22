Giornale di Brescia
Trovato ciclista privo di sensi in strada in Salento, è grave

Asl Bari, ambulanza 118, clinica, ospedale
TRICASE, 22 AGO - Un ciclista di 60 anni è stato trovato sull'asfalto, privo di sensi, accanto alla sua bicicletta. E' accaduto a Marina Serra, nel comune di Tricase (Lecce). Soccorso da alcuni passanti, è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale Panìco di Tricase. E' in gravi condizioni, ricoverato in rianimazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Resta da chiarire se la caduta sia dovuta a un malore, a una caduta accidentale, oppure se sia coinvolto un veicolo che poi ha proseguito la sua corsa.

