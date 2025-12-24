Trovate opere d'arte di un'anziana collezionista a casa di due pusher

MILANO, 24 DIC - Un'operazione antidroga dei Carabinieri si è trasformata in una storia a lieto fine che, ieri, ha portato alla restituzione di opere d'arte e volumi di pregio trafugati a un'anziana collezionista. È questo l'esito di un'attività investigativa della Sezione Operativa dei Carabinieri di Bergamo cominciata nella notte del 31 ottobre scorso, quando i militari hanno notato un'autovettura sospetta ferma in un parcheggio a Seriate, in provincia di Bergamo. A bordo vi erano una donna italiana di 43 anni, della Bergamasca, e il suo compagno convivente, un 24enne di origine algerina, entrambi già noti alle Forze dell'Ordine, mentre consumavano sostanze stupefacenti. Subito è stata controllata la macchina, dove sono stati sequestrati 9 grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi, oltre a una dose di hashish e una di eroina. Quindi è stata perquisita l'abitazione della coppia a Treviolo: qui i militari hanno rinvenuto 75 grammi di hashish, 167 grammi di cocaina e 1.600 euro in contanti, nonché bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze destinate allo spaccio al dettaglio. Nel corso delle operazioni venivano trovati pure due fucili da caccia, risultati provento di furto, e 114 cartucce di vario calibro. Il colpo di scena è arrivato quanto gli uomini dell'Arma si sono recati in cantina: hanno scoperto un vero e proprio tesoro artistico fatto di numerosi volumi antichi di pregio, tra cui una preziosa Bibbia, tre volumi della Divina Commedia e diverse tele pittoriche, alcune firmate da artisti noti come Massimo Mascelli e Alvaro Peppoloni. Si tratta di opere che, come risulta da una inchiesta coordinata dalla Procura di Bergamo guidata da Maurizio Romanelli, sono di proprietà di un'anziana collezionista, classe 1939, originaria del Salento e residente da tempo a Calco (Lecco) a cui ieri sono state ufficialmente riconsegnate. La coppia, invece, è ora in carcere per reati di droga e armi.