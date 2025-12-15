Trovate due persone morte nella villa del regista Rob Reiner

LOS ANGELES, 14 DIC - Due persone sono state trovate morte a Los Angeles nella villa di Rob Reiner, attore e regista di "Harry ti presento Sally". Lo riportano i media. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles ha riferito che si tratta dei corpo di un uomo e una donna, di circa 78 e 68 anni. Reiner e la moglie vivono nella casa nel quartiere di lusso di Brentwood.