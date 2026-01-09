Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Trovata una donna morta in una cisterna nel Tarantino

AA

MARTINA FRANCA, 09 GEN - Il cadavere di una donna è stato individuato nelle campagne al confine tra Martina Franca e Alberobello, all'interno di una cisterna situata lungo la strada provinciale 58. La segnalazione ha fatto scattare l'immediato arrivo dei soccorsi. Pur valutando tutte le ipotesi, gli investigatori al momento non escludono che la donna possa essersi suicidata. I vigili del fuoco sono intervenuti per le operazioni di recupero, rese complesse dalla profondità della cisterna. È stato necessario l'impiego di una squadra di sommozzatori, che ha operato in supporto al personale di terra. Le attività sono state condotte con personale dei comandi di Taranto e Brindisi, operanti in coordinamento per garantire la messa in sicurezza dell'area e il recupero della salma.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MARTINA FRANCA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario