Trovata morta in casa, si segue pista femminicidio

NAPOLI, 23 AGO - Questa mattina, a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, i carabinieri della Stazione hanno trovato il cadavere di una 47enne, riverso sul pavimento della propria abitazione. Sono in corso indagini, coordinate della Procura della Repubblica di Salerno, per accertare le circostanze dell'accaduto. Tra le ipotesi quella del femminicidio.

