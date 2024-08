Trovata morta in casa a Modena, indagini della polizia

BOLOGNA, 02 AGO - È stata trovata morta sul letto, in condizioni di estremo degrado. Pare che il corpo giacesse lì da giorni: era in avanzato stato di decomposizione e sullo stesso sarebbero state individuate lesioni sospette. La squadra mobile di Modena indaga sulla morte di una donna di 58 anni che ieri pomeriggio è stata trovata cadavere in una abitazione di via Vignolese, a Modena. A darne notizia è la stampa locale. Si tratta di Daniela Venturelli, che pare fosse affetta da alcune patologie. L'allarme è scattato ieri pomeriggio. Sarebbe stato il figlio della vittima, che vivrebbe al piano di sotto della stessa palazzina in cui la donna è stata trovata cadavere, a chiamare le forze dell'ordine. Un immobile circondato da immondizia e rifiuti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante, i colleghi della mobile e della scientifica oltre al pm di turno. Al termine degli accertamenti la salma della donna è stata poi trasferita in medicina legale, a Modena, dove ieri sera sarebbe stato effettuato un primo esame esterno. Contestualmente il figlio della donna è stato sentito a lungo in questura. Nessuna ipotesi circa il decesso della 58enne al momento è stata esclusa.