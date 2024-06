Trovata morta in casa a Frosinone, il compagno in caserma

FROSINONE, 10 GIU - È Una donna di nazionalità rumena è stata trovata morta in casa nel suo appartamento di via Baiso nel pieno centro storico di Frosinone. A trovare il cadavere e dare l'allarme è stato il compagno, un imbianchino di 55 anni, Oreste Raponi, che ora è nella caserma dei carabinieri di Frosinone, non in stato di fermo, per ricostruire l'accaduto. L'allarme è stato dato intorno alle 3 della notte e l'uomo pare che non fosse molto lucido all'arrivo degli investigatori. Sul corpo della donna non ci sono segni né di accoltellamento né di percosse o altre ferite. Sarà il medico legale ad accertare le cause del decesso, come disposto dal sostituto procuratore di turno Vittorio Misiti.