Tromba d'aria nel Brindisino, ingenti danni tra Oria e Torre Santa Susanna

BRINDISI, 17 FEB - Alberi abbattuti, muri di recinzione di alcune abitazioni crollati, strutture di pannelli fotovoltaici divelte: sono ingenti i danni della tromba d'aria che si è verificata la notte scorsa nel Brindisino, tra Torre Santa Susanna e Oria. Raffiche di vento e forti piogge da ore imperversano nel territorio creando disagi alla viabilità lungo alcune strade provinciali. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Su tutta la Puglia dalla mezzanotte scorsa e fino alle ore 20 di oggi la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione per il forte vento di burrasca dai quadranti nord-occidentali. Sono previste mareggiate lungo le coste esposte. "I soccorsi e le squadre operative sono stati immediatamente attivati e - riferisce il primo cittadino di Oria, Cosimo Ferretti - sono già al lavoro per la messa in sicurezza delle aree colpite e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile". Lo stesso sindaco invita la cittadinanza " a prestare massima attenzione negli spostamenti, evitare, se non strettamente necessario, di percorrere le zone interessate, limitare gli spostamenti nelle prossime ore, adottare la massima prudenza alla guida".