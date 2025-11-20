Giornale di Brescia
Tripodi, l'Italia sostiene iniziative per rientro minori ucraini

ROMA, 20 NOV - "L'Italia conferma il suo sostegno alle iniziative della Coalizione internazionale per il rientro dei minori ucraini". Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi incontrando ieri alla Farnesina il vice capo dell'amministrazione presidenziale ucraina Iryna Vereshchuk. "La dimensione umanitaria rimane al centro del nostro impegno al fianco di KIev" ha aggiunto Tripodi.

