Tribunale tedesco sospende la definizione di Afd come gruppo estremista
BERLINO, 26 FEB - I servizi segreti tedeschi non possono "per il momento" definire il partito di estrema destra Alternative fur Deutschland (Afd) come gruppo "confermato estremista". Lo ha deciso il tribunale amministrativo di Colonia, dando ragione al partito anti-immigrazione in una decisione comunicata oggi. L'Afd non rappresenta "nel suo insieme" al momento "una tendenza di fondo ostile alla Costituzione", afferma il tribunale, sconfessando la classificazione decisa nel 2025 dai servizi segreti tedeschi. La decisione sospende la designazione in attesa dell'esito conclusivo della battaglia legale tra l'Afd e l'agenzia per la sicurezza interna.
