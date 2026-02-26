Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tribunale tedesco sospende la definizione di Afd come gruppo estremista

AA

BERLINO, 26 FEB - I servizi segreti tedeschi non possono "per il momento" definire il partito di estrema destra Alternative fur Deutschland (Afd) come gruppo "confermato estremista". Lo ha deciso il tribunale amministrativo di Colonia, dando ragione al partito anti-immigrazione in una decisione comunicata oggi. L'Afd non rappresenta "nel suo insieme" al momento "una tendenza di fondo ostile alla Costituzione", afferma il tribunale, sconfessando la classificazione decisa nel 2025 dai servizi segreti tedeschi. La decisione sospende la designazione in attesa dell'esito conclusivo della battaglia legale tra l'Afd e l'agenzia per la sicurezza interna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BERLINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario