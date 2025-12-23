Tribunale dei minorenni conferma, bimbi restano in casa famiglia

PESCARA, 23 DIC - I bambini della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, dovranno restare nella casa famiglia di Vasto, dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre. E' quanto emerge dall'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila con cui è stata disposta una indagine psico-diagnostica sulla famiglia. L'incarico è stato affidato alla psichiatra Simona Ceccoli che ha 120 giorni di tempo per la consegna della perizia; entro il 30 gennaio il servizio sociale dovrà trasmettere una relazione di aggiornamento sugli interventi compiuti; il deposito di eventuali memorie è stato concesso alle parti fino al 15 febbraio.