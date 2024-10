Trevignano, nuovi accertamenti su statuetta e quadro

ROMA, 14 OTT - Nuovo risvolto del caso della Madonna di Trevignano. Sequestrate dai carabinieri alla sedicente veggente Gisella Cardia due statuette. Il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori, in una nota, parla di "accertamenti tecnici condotti nel corso della prima indagine sulla statuetta della Madonna e sul quadro del Cristo il cui esito è al nostro esame, avendone rilevato incertezze di metodo che potrebbero travolgere gli esiti investigativi e che inducono l'ufficio, a maggiore ragione trattandosi di elementi a carico degli indagati, ad acquisire eventuali conferme di tali esiti per il dovere che grava sul pm di svolgere indagini anche a favore dell'indagato". Il procuratore spiega che "le verifiche si rendono necessarie anche perché, nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda nel mese di giugno è stato introdotto il tema degli esiti dei suddetti accertamenti tecnici con affermazioni meritevoli di approfondimenti. In tale contesto è stata acquisita la registrazione della puntata televisiva e la nostra attenzione si è soffermata sulle esternazioni di un'ospite della trasmissione, la quale ha riferito che tra i parrocchiani circolava la notizia dell'appartenenza alla signora Gisella delle tracce di sangue repertate sulla statuetta della Madonna e sul quadro del Cristo".