Trento è la provincia in cui si vive meglio

BOLZANO, 01 DIC - Trento e' la provincia in cui si vive meglio, seguita da Bolzano e Udine. Lo certifica la trentaseiesima edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore, indagine lanciata nel 1990 per misurare i livelli di benessere nei territori italiani ed i cui risultati sono presentati oggi sulle pagine del quotidiano. Nella top ten trionfa il Nord con Bologna quarta e Milano ottava, ma anche con province di piccola taglia come Bergamo (quinta, vincitrice nel 2024), Treviso (sesta, con il record di posizioni risalite: +18), Verona (settima ), Padova (nona, che ritorna tra le prime 10 dopo 30 anni di assenza) e Parma (decima ). In generale risalgono le grandi città metropolitane: solo due su 14, Bari e Catania, calano di posizione rispetto all'indagine dell'anno scorso, Roma guadagna 13 posizioni rispetto all'edizione 2024 arrivando 46/a. Genova sale di 11 gradini arrivando al 43° posto, Torino sale di una posizione (57ª).Firenze è stabile al 36/o posto. La competitività di questi territori sul piano degli affari e del lavoro, ma anche l'attrattività su quello degli studi e dell'offerta culturale, contribuiscono dunque a mitigare la presenza di disuguaglianze accentuate che rende queste aree più esposte alla polarizzazione interna. Il Sud rimane in coda con Cagliari al 39/o posto prima provincia meridionale per piazzamento ( sale di cinque posizioni)e Reggio Calabria ultima classificata,ultima per il secondo anno consecutivo.. Bari è 67/a (in calo di due posizioni), Messina 91/a, Catania 96/a, in calo di 13 posizioni), Palermo 97/a e Napoli 104/a.

