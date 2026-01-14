Trentini ancora lontano dal Lido, la madre attende il rientro a casa

VENEZIA, 14 GEN - Alberto Trentini non ha ancora fatto capolino al Lido di Venezia, rimanendo nascosto - non escluso assieme alla sua compagna - e lontano dai riflettori dei media in qualche alloggio nel Trevigiano. A casa invece, nell'isola della città lagunare, la madre Armanda Colusso, ritornata ieri sera dopo aver incontrato il figlio appena sbarcato a Roma dal Venezuela, sta attendendo il rientro del figlio assieme al marito Ezio. E lo attendono anche centinaia di amici, sostenitori e abitanti del Lido che non hanno mai smesso di chiedere nei 423 giorni di detenzione la liberazione del loro compaesano. Al Lido sono ancora evidenti le tracce dell'esultanza per il suo rilascio, come palloncini appesi un po' ovunque, e gli amici sono pronti ad organizzare in simultanea i festeggiamenti e un abbraccio collettivo appena Alberto toccherà suolo scendendo dal vaporetto.