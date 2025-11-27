Treno travolge operai in Cina, 11 morti e due feriti

PECHINO, 27 NOV - Un treno ha investito oggi nella provincia cinese di Yunnan alcuni operai, uccidendo 11 persone e ferendone altre due, hanno riferito i media statali. L'incidente ha coinvolto un treno "utilizzato per i test sulle apparecchiature sismiche" che ha travolto alcuni operai edili nella stazione di Luoyang, nel capoluogo provinciale Kunming, ha riportato il network statale Cctv.