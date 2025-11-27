Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Treno travolge operai in Cina, 11 morti e due feriti

AA

PECHINO, 27 NOV - Un treno ha investito oggi nella provincia cinese di Yunnan alcuni operai, uccidendo 11 persone e ferendone altre due, hanno riferito i media statali. L'incidente ha coinvolto un treno "utilizzato per i test sulle apparecchiature sismiche" che ha travolto alcuni operai edili nella stazione di Luoyang, nel capoluogo provinciale Kunming, ha riportato il network statale Cctv.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PECHINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario