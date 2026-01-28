Giornale di Brescia
Treno merci urta ragazzino che attraversa binari nel Bolognese, ferito

BOLOGNA, 28 GEN - Un treno merci ha urtato un ragazzino che stava attraversando i binari nella stazione di Samoggia, nel Bolognese, ferendolo, non in modo grave. È accaduto, a quanto si apprende, intorno alle 6.30 di questa mattina, causando la sospensione per due ore e mezzo della linea ferroviaria convenzionale sulla Bologna-Milano, tra Bologna e Castelfranco Emilia. Quella di Samoggia è una piccola stazione, con un sottopassaggio per recarsi ai binari. Non è chiaro perché il ragazzino stesse attraversando in superficie. Sul posto sono intervenuti l'autorità giudiziaria per i rilievi e il 118 che ha portato il giovane in ospedale. Sarebbe ferito a una gamba ma non sarebbe in gravi condizioni. La circolazione è ripresa, gradualmente, poco prima delle 9. I treni Av non sono coinvolti direttamente ma potrebbero registrare ritardi, così come Intercity e Regionali. Per questi ultimi sono possibili limitazioni di percorso e cancellazioni. Un treno Intercity è direttamente coinvolto, l'Icn 1962 Siracusa (13:35) - Milano Centrale (10:10), con un ritardo al momento di quasi due ore.

