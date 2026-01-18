Giornale di Brescia
Treno Genova-Roma in avaria, 250 passeggeri trasbordati su altro convoglio

TORRE DEL LAGO (LUCCA), 18 GEN - Problemi per circa 250 passeggeri che si trovavano a bordo di un treno Frecciabianca partito da Genova e diretto a Roma. Poco prima delle 17, il treno ha avuto un guasto alla stazione di Torre del Lago. I passeggeri, dopo oltre due ore di attesa, sono stati fatti salire a bordo di un treno Frecciarossa che ha effettuato una fermata straordinaria a Torre del Lago. Intorno alle 19,15 i passeggeri sono ripartiti per Roma. Il treno Frecciabianca in avaria è stato cancellato. Cancellati anche alcuni treni regionali da La Spezia a Pisa visto che il treno guasto è rimasto fermo sul binario 1 impedendo la regolare circolazione dei convogli. In corso l'intervento dei tecnici di Rfi per la riparazione dell'infrastruttura rimasta danneggiata.

TORRE DEL LAGO (LUCCA)

