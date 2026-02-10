Treno del Ricordo: Calderone, sia un monito per la pace

TRIESTE, 10 FEB - Cerimonia inaugurale della terza edizione del Treno del Ricordo oggi a Trieste. Il convoglio partirà domani per toccare undici città in Italia per ricordare il dramma dell'esodo. Oggi, alla presentazione dell'iniziativa alla stazione ferroviaria di Trieste, è intervenuta Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di famiglia esule. "Per me è una giornata importante - ha detto - ma soprattutto mi riconcilia con quelli che sono i ricordi del passato, i racconti che mi sono stati fatti dai miei nonni, da mia mamma e soprattutto mette in evidenza ancora una volta quanto sia importante parlare, ricordare, esternare i sentimenti e ricongiungere i ricordi per fare in modo che non avvenga mai più. Credo - ha sottolineato - che la partenza del Treno del Ricordo, questa iniziativa che ha voluto il Parlamento, ha voluto il Governo e che viene realizzata grazie anche alla sensibilità del ministro Abodi e della sua struttura, sia oggi un grande messaggio, un grande monito per la pace, perché chi è come me testimone di ciò che è stato, possa poi anche essere in qualche modo coinvolto in un dovere di testimonianza che può servire ai nostri giovani, ai ragazzi, ai bambini che visitano il treno e che hanno la possibilità anche di riflettere e apprendere". Con lei oggi c'era anche Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. Nelle cinque carrozze del treno, i visitatori potranno conoscere e approfondire la tragedia delle foibe e dell'esodo attraverso un percorso multimediale. La quinta carrozza, novità dell' edizione 2026, è dedicata alla trasmissione del ricordo alle giovani generazioni, allestita in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con una selezione degli elaborati degli studenti che hanno partecipato al concorso nazionale "Il Giorno del Ricordo", e con l'Agenzia Italiana per la Gioventù, che ha realizzato "Il Viaggio del Ricordo" nei luoghi simbolo dell'esodo giuliano-dalmata.