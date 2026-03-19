Treno contro autobus nel Viterbese, 5 feriti

ROMA, 19 MAR - Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 8.30, in località La Fornacchia, nel Comune di Soriano del Cimino in provincia di Viterbo, dove un autobus di linea della Cotral che fa la linea Roma Nord , per cause in fase di accertamento si è scontrato ad un passaggio a livello senza barriere con un treno, anch'esso della Cotral che fa la tratta da Viterbo alla capitale.A bordo dell'autobus diversi passeggeri, tra cui alcuni ragazzi che si recavano a scuola. Nell'urto sono rimaste ferite cinque persone, due delle quali, la macchinista del treno e un ragazzo che era sul pullman, sono stati trasportati all'ospedale Santa Rosa di Viterbo.Feriti lievemente altri 3 giovani, anche loro passeggeri del bus, che sono stati medicati sul posto dal personale del 118 arrivato subito dopo l'incidente. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale per i rilievi e la viabilità. La Cotral ha nominato una Commissione congiunta ferro-gomma per appurare le dinamica e accertare le cause di quanto avvenuto. Ci saranno anche membri esterni