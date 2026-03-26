Trenitalia, stop per lavori a circolazione sulla linea Av Roma-Firenze

ROMA, 26 MAR - Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea AV Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12 aprile, e sulla linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina, dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle ore 6 di domenica 12 aprile, per lavori di potenziamento tecnologico dell'infrastruttura. Durante l'intervento - rende noto Trenitalia- è prevista una riduzione significativa dei collegamenti Alta Velocità, Intercity e dei treni del Regionale. I convogli viaggeranno su percorsi alternativi lungo la linea convenzionale, laddove possibile, oppure lungo la linea Tirrenica, con conseguente allungamento dei tempi di viaggio. La circolazione riprenderà gradualmente a partire dalle 15 di domenica 12 aprile prevedendo inizialmente una riduzione dell'offerta e l'allungamento dei tempi di viaggio limitatamente ad alcuni treni che percorreranno la linea convenzionale, alternativa a quella AV. Ulteriori modifiche alla circolazione sono previste anche la mattina di lunedì 13 aprile, sul tratto di linea fra Orvieto Sud e Settebagni. Restano garantiti i collegamenti nel Lazio per raggiungere Fiera di Roma, dove si svolgerà Romics, il festival internazionale del fumetto, animazione, cosplay, cinema e games, dal 9 al 12 aprile. La circolazione riprenderà regolarmente a partire da martedì 14 aprile. Per dare informazioni e supportare i passeggeri, sarà potenziato il servizio di assistenza nei nodi interessati.