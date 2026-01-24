Giornale di Brescia
Treni, scattato il blocco della circolazione a Firenze

FIRENZE, 24 GEN - E' scattato alle 15 il blocco della circolazione dei treni tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi per i lavori al cavalcaferrovia di Ponte al Pino. L'ultimo convoglio Av è transitato in direzione sud verso le 14.45, mentre alle 15.30 sono partiti i primi autobus, scortati dalla polizia municipale in direzione Rifredi, dove ad attenderli ci sarà un secondo treno per arrivare a destinazione. Ampio spiegamento di volontari e di personale Rfi, Trenitalia e Italo, per dare indicazioni, ma numero dei viaggiatori inferiore alle attese, tanto che un solo pullman aveva passeggeri a bordo. Qualche smarrimento per i turisti diretti a Santa Maria Novella, con la navetta in partenza non dalla stazione bensì da via Masaccio. Numerosi anche i taxi che caricano e scaricano passeggeri. Il blocco alla circolazione proseguirà fino alle 15 di domani.

FIRENZE

