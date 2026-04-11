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Tregua in vigore in Ucraina, ma filorussi denunciano prime violazioni

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ROMA, 11 APR - Scattata la tregua di Pasqua in Ucraina, ma le forze di Kiev l'avrebbero già violata colpendo con un drone la città di Nova Kakhovka, nella regione di Kherson occupata dai russi. Lo scrive la Tass citando il capo filorusso ad interim del distretto urbano di Nova Kakhovka, Volodymyr Ohanesov. "Tre auto e un'abitazione sono state danneggiate. Una persona è rimasta ferita. Sono stati individuati e neutralizzati tre droni con ordigni inesplosi", ha scritto sull'app Max. Il cessate il fuoco annunciato da Vladimir Putin in occasione della Pasqua è iniziato alle 15 italiane e durerà fino alle 23.00 del 13 aprile.

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