Tre turisti scomparsi nel nord Sardegna, ricerche in corso

SASSARI, 15 LUG - Tre persone risultano disperse da ieri nel nord Sardegna. Si tratta di un giovane inglese scomparso nella zona di Luogosanto, una anziana turista italiana in vacanza a Valledoria, e un'altra donna anziana scomparsa a Stintino. Le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile, sono impegnati nelle ricerche che vanno avanti senza sosta dalla serata di ieri. Il giovane inglese - Michael -, racconta la mamma, Cristina Pittalis, in un appello pubblicato sui social "è scomparso nelle campagne vicino a Luogosanto, Valdicorru. Sabato 13 luglio, alle ore 17/18 si è spogliato di tutto ed è scomparso. È alto 170cm, moro, capelli lunghi, rasati ai lati. È in stato confusionale, molto dimagrito dalle foto. Madre lingua inglese, ma parla benissimo l'italiano". La donna dispersa a Stintino si chiama Carla Visentin. A lanciare l'allarme sono stati i familiari, supportati dal comune di Stintino: è scomparsa dalla zona di Cala Lupo ieri pomeriggio, ha problemi di salute e si muove con difficoltà. La terza persona scomparsa è anche lei una turista con problemi di salute che sta trascorrendo un periodo di vacanza a Valledoria.