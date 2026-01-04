Giornale di Brescia
Tre scosse di terremoto nel Crotonese, la più intensa di magnitudo 3.7

SAN NICOLA DELL'ALTO, 04 GEN - Tre scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Crotone, con epicentro ad un chilometro dal comune di San Nicola dell'Alto. La più intensa, di magnitudo 3.7, secondo quanto risulta dal sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si é verificata alle 18.48, seguita da altre due alle 18.52 e alle 18.53, d'intensità, rispettivamente, 2.0 e 2.3. Le tre scosse sono state avvertite dalla popolazione anche in altri centri come San Mauro Marchesato, Petilia Policastro, Savelli e Cotronei. Non sono stati segnalati, al momento, danni di alcun genere, ma i carabinieri stanno effettuando gli accertamenti del caso.

SAN NICOLA DELL'ALTO

