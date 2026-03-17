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Tre ragazze fanno causa a Grok negli Usa per immagini pornografiche

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NEW YORK, 16 MAR - Tre ragazze fanno causa a xAI di Elon Musk, accusandola di aver consentito la creazione di loro immagini sessualmente esplicite. Le loro foto sono state modificate da un utente di Grok a loro insaputa, mostrandole nude e in altre situazione apertamente sessuali. L'azione legale è stata presentata in California e le ragazze, di cui due minorenni, chiedono un non specificato ammontare di danni, oltre al divieto per Grok di creare tali immagini

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