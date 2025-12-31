Tre morti in nuovi raid Usa contro presunti narcotrafficanti

ROMA, 01 GEN - Tre persone sono state uccise in raid condotti ieri dagli Usa contro imbarcazioni di presunti narcotrafficanti: lo hanno reso note le forze armate statunitensi. L'operazione è avvenuta in "acque internazionali", secondo un comunicato del Comando Sud delle forze armate che non precisa la zona dell'intervento. Il comunicato delle forze armate statunitensi spiega che i nuovi raid aerei sono avvenuti contro tre imbarcazioni che navigavano in coordinamento l'una con l'altra. "Queste imbarcazioni erano usate da Organizzazioni Terroristiche Designate in acque internazionali. L'intelligence ha confermato che le navi stavano transitando lungo rotte note del narcotraffico e che sostanze stupefacenti erano state spostate tra l'una e l'altra prima degli attacchi", aggiunge la nota, accompagnata da un video dell'intervento. Le tre persone uccise nei raid erano a bordo della prima di queste imbarcazioni. I restanti presunti narcotrafficanti "hanno abbandonato le altre due imbarcazioni, tuffandosi in mare e allontanandosi, prima che le rispettive navi venissero affondate". Successivamente, è stato chiesto l'intervento della Guardia costiera statunitense per "attivare un'operazione di ricerca e soccorso". Secondo l'Afp, il bilancio della campagna di Washington degli ultimi mesi contro presunti narcos in acque dei Caraibi e del Pacifico è di almeno 110 morti.