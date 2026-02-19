Tre morti e un ferito grave sotto una serie di valanghe in Austria

BOLZANO, 19 FEB - E' di tre morti e un ferito grave il bilancio di una serie di valanghe che ieri si sono abbattute sulle Alpi austriache. Destano, infatti, forte preoccupazione le condizioni di un ventenne austriaco, travolto nel comprensorio "KitzSki", presso Kirchberg. Il giovane è stato trascinato per circa 250 metri da una slavina durante un fuoripista. Estratto dopo venti minuti da una profondità di due metri grazie al tempestivo intervento del compagno e di altri freerider, è stato rianimato sul posto e trasferito d'urgenza nel reparto di terapia intensiva della clinica di Innsbruck, dove ora versa in prognosi riservata. Altre due valanghe in Tirolo hanno avuto esito fatale: a Fiss ha perso la vita un turista olandese di 71 anni, mentre nella Navistal è deceduto uno scialpinista tedesco di 44 anni. Una terza vittima è stata registrata nel Vorarlberg, sul monte Sonnenkopf; nonostante la rapida localizzazione, i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Gli esperti confermano una situazione di estrema criticità: in gran parte dell'Austria occidentale, sopra i 1.800 metri, il pericolo valanghe resta fissato al grado 4 (forte) su una scala di cinque, imponendo la massima prudenza.