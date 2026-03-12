Tre membri dell'equipaggio della nave attaccata, intrappolati nella sala macchine

(ANSA-AFP) - ROMA, 12 MAR - Si ritiene che i tre membri dell'equipaggio della nave portarinfuse 'Mayuree Naree' battente bandiera thailandese, attaccata dai Pasdaran iraniani mentre era in transito nello Stretto di Hormuz, siano rimasti intrappolati, ha dichiarato l'armatore della nave, secondo quanto riporta Afp. "Tre membri dell'equipaggio risultano dispersi e si ritiene siano rimasti intrappolati nella sala macchine" della Mayuree Naree, ha affermato la compagnia di trasporti thailandese Precious Shipping in un comunicato. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito la nave perché aveva ignorato gli "avvisi". Altri 20 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, come ha fatto sapere la Marina thailandese. La nave "è stata attaccata mentre transitava nello Stretto di Hormuz" dopo essere partita da un porto degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato la Marina in un comunicato. "I dettagli specifici e la causa dell'attacco sono attualmente oggetto di indagine", ha aggiunto. (ANSA-AFP).