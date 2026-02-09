Tre importanti figure dell'opposizione rilasciate in Venezuela

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 FEB - Tre esponenti dell'opposizione vicini alla premio Nobel per la pace venezuelana Maria Corina Machado sono stati liberati domenica, secondo quanto riferito da Afp, un mese dopo che le autorità hanno iniziato a rilasciare i prigionieri politici in seguito alla cattura del leader Nicolas Maduro. I rilasci sono avvenuti mentre i legislatori si preparano a votare martedì su una storica legge di amnistia che copre le accuse utilizzate per incarcerare i dissidenti. Juan Pablo Guanipa, 61 anni, ex vicepresidente dell'Assemblea Nazionale, è apparso in un video pubblicato sul suo account X, mostrando quelli che sembravano i suoi documenti di rilascio. "Eccoci qui, in libertà", ha detto Guanipa nel video, aggiungendo di aver trascorso "10 mesi in clandestinità, quasi nove mesi detenuto qui" a Caracas. Anche un ex consulente legale di Machado, Perkins Rocha, è stato liberato. Così come Freddy Superlano, che una volta vinse le elezioni governative a Barinas, la patria dell'iconico leader socialista Hugo Chavez. (ANSA-AFP).