Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tre i danneggiamenti sulle linee ferroviarie, sospetti su anarchici

AA

ROMA, 07 FEB - Sono tre i danneggiamenti avvenuti sulle linee ferroviarie italiane in concomitanza con l'inizio di Milano Cortina e gli investigatori che stanno svolgendo gli accertamenti non escludono che si tratti di un atto dimostrativo di matrice anarchica sul modello di quanto avvenne in Francia nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi. Le linee interessate sono la ordinaria Bologna-Padova, dove è stato trovato e rimosso un ordigno rudimentale su uno scambio, l'Alta velocità sulla stessa tratta, dove sono stati troncati cavi elettrici in un pozzetto e la Bologna-Ancona, a Pesaro, dove ha preso fuoco una cabina elettrica

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario