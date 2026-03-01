Tre giorni di lutto in Bolivia per l'incidente aereo con 22 morti

LA PAZ, 01 MAR - La Bolivia ha proclamato tre giorni di lutto nazionale per le 22 vittime dell'incidente che ha coinvolto un aereo cargo militare, avvenuto venerdì scorso all'aeroporto internazionale di El Alto, la città che sovrasta La Paz ed è la seconda più popolosa del Paese dopo Santa Cruz de la Sierra. L'annuncio è stato dato dal presidente Rodrigo Paz Pereira, che ha definito la tragedia "un momento di dolore per la Bolivia" e ha invitato ad agire "con rispetto, responsabilità e unità". Il velivolo Hercules della compagnia Transportes Aéreos Bolivianos, divisione cargo della Fuerza Aérea Boliviana, è uscito di pista dopo l'atterraggio, urtando diversi veicoli e provocando anche decine di feriti. Le autorità hanno istituito una commissione d'inchiesta per accertare le cause dell'incidente. "Il nostro dovere è stare accanto alle famiglie e fare piena luce su quanto accaduto", ha dichiarato Paz, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime.