Tre giorni con vento, mareggiate, freddo e anche neve

ROMA, 20 NOV - Tre giorni di forte maltempo a partire da oggi con vento e mareggiate seguite da freddo intenso e neve fino a bassa quota. E ancora intense gelate da venerdì. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma la discesa di una massa d'aria artica dalla Scandinavia verso le Alpi. "Da domani - afferma - avremo un crollo delle temperature anche di 10-12°C e tra venerdì e sabato le minime scenderanno fino a -5°C in Pianura Padana e fino a -1°C anche su alcune pianure del Centro. Al Sud passeremo dalle attuali massime di 22-24°C a valori intorno ai 13-16°C". Nelle prossime ore tra Libeccio, Maestrale e Foehn, tutta l'Italia sarà ventosa: al Nord fino alla sera, al Centro-Sud fino a sabato mattina. Sono previste mareggiate diffuse lungo tutte le coste occidentali con onde massime di 7 metri davanti alla Toscana. Venerdì mattina gran parte dei bacini occidentali registreranno onde oltre i 4 metri con picchi di 5, dal Mar di Sardegna a tutto il Tirreno. Con il vento arriveranno anche le piogge. Si prevedono rovesci a tratti intensi verso le zone tirreniche e sulla Sardegna. Altrove il tempo sarà asciutto salvo nevicate copiose sulle Alpi di confine, Valle d'Aosta e Piemonte. Non solo, sono previsti fiocchi anche a Torino e fino alle alte pianure del Veneto in serata e nevischio misto a pioggia a Milano. Infine dopo la neve sono previste le gelate. "Al mattino di venerdì e sabato il termometro crollerà - afferma Tedici - specialmente al Nord con forti escursioni sottozero". Nel dettaglio: - Mercoledì 20. Al Nord: peggiora velocemente sulle Alpi con altra neve, via via più soleggiato altrove; foehn. Al Centro: burrasca di Libeccio, maltempo sulle tirreniche. Al Sud: maltempo su Campania e Calabria tirrenica, venti molto forti. - Giovedì 21. Al Nord: dal pomeriggio/sera neve possibile fino in pianura. Al Centro: venti molto forti, maltempo sulle tirreniche. Al Sud: maltempo, venti molto forti. - Venerdì 22. Al Nord: ultimi fenomeni anche nevosi al Nord-Est poi migliora, freddo al mattino. Al Centro: venti molto forti, maltempo sulle tirreniche; neve sull'Appennino. Al Sud: maltempo, venti molto forti. - Tendenza: migliora da sabato, ma con intense gelate al mattino.