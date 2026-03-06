Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Tre ex presidenti Usa rendono omaggio al reverendo Jesse Jackson

AA

WASHINGTON, 06 MAR - Tre ex presidenti americani e un ex vicepresidente rendono omaggio oggi al reverendo Jesse Jackson in occasione della cerimonia commemorativa di Chicago: una 'Celebrazione della Speranza' organizzata dalla famiglia del pioniere dei diritti civili, scomparso il 17 febbraio all'età di 86 anni. Secondo la famiglia Jackson, gli ex presidenti Bill Clinton, Barack Obama e Joe Biden e l'ex vicepresidente Kamala Harris dovrebbero pronunciare un discorso durante la cerimonia funebre. Anche l'ex segretario di Stato Hillary Clinton e l'ex first lady Jill Biden dovrebbero presenziare all'evento. "Jesse Jackson ha marciato al fianco di Martin Luther King per i diritti civili di tutti. Ha viaggiato per il mondo lottando contro le disuguaglianze economiche e di genere. Fino ai suoi ultimi giorni, ha lottato per una migliore assistenza sanitaria, istruzione e pace a Chicago, Illinois, Stati Uniti e oltre", ha dichiarato la famiglia Jackson in una nota diffusa mercoledì. "Spero che tutti coloro che si uniranno a noi per onorare la sua eredità continuino a sostenere queste cause. Questo sarebbe il miglior tributo e la migliore celebrazione possibile".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario