Tre ex presidenti Usa rendono omaggio al reverendo Jesse Jackson

WASHINGTON, 06 MAR - Tre ex presidenti americani e un ex vicepresidente rendono omaggio oggi al reverendo Jesse Jackson in occasione della cerimonia commemorativa di Chicago: una 'Celebrazione della Speranza' organizzata dalla famiglia del pioniere dei diritti civili, scomparso il 17 febbraio all'età di 86 anni. Secondo la famiglia Jackson, gli ex presidenti Bill Clinton, Barack Obama e Joe Biden e l'ex vicepresidente Kamala Harris dovrebbero pronunciare un discorso durante la cerimonia funebre. Anche l'ex segretario di Stato Hillary Clinton e l'ex first lady Jill Biden dovrebbero presenziare all'evento. "Jesse Jackson ha marciato al fianco di Martin Luther King per i diritti civili di tutti. Ha viaggiato per il mondo lottando contro le disuguaglianze economiche e di genere. Fino ai suoi ultimi giorni, ha lottato per una migliore assistenza sanitaria, istruzione e pace a Chicago, Illinois, Stati Uniti e oltre", ha dichiarato la famiglia Jackson in una nota diffusa mercoledì. "Spero che tutti coloro che si uniranno a noi per onorare la sua eredità continuino a sostenere queste cause. Questo sarebbe il miglior tributo e la migliore celebrazione possibile".