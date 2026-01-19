Giornale di Brescia
Tre cardinali Usa contro Trump, politiche Usa distruttive

CITTÀ DEL VATICANO, 19 GEN - "Il ruolo morale degli Stati Uniti d'America nell'affrontare il male nel mondo e nel costruire una pace giusta è ridotto a categorie partigiane che incoraggiano la polarizzazione e le politiche distruttive". È questo il cuore del messaggio lanciato oggi dai cardinali Blase Joseph Cupich, arcivescovo di Chicago, Robert McElroy, arcivescovo di Washington, e Joseph William Tobin, arcivescovo di Newark, all'interno di una dichiarazione congiunta in cui viene tracciata una visione morale della politica estera degli Stati Uniti. Il messaggio viene rilanciato dall'Osservatore romano, e prende spunto dal fatto che, nel nuovo anno "gli Stati Uniti sono entrati nel dibattito più profondo e acceso sulla base morale delle azioni dell'America nel mondo dalla fine della Guerra Fredda" citando anche "gli eventi in Venezuela, Ucraina e Groenlandia", che "hanno sollevato questioni fondamentali sull'uso della forza militare e sul significato della pace".

CITTÀ DEL VATICANO

