Tre cadaveri crivellati di colpi in un bosco del Messinese

MONTAGNAREALE, 28 GEN - Tre cadaveri sono stati trovati a Montagnareale (Messina), in una zona boschiva di contrada Caristia. La segnalazione è giunta al numero unico di emergenza 112. I corpi di tre uomini, stando alle prime informazioni, sarebbero stati crivellati da colpi d'arma da fuoco. I tre erano usciti stamattina per una battuta di caccia. Sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Patti. Le tre vittime sono state identificate ma non sono state rese note le generalità. Montagnareale è un piccolissimo comune messinese, sui Nebrodi settentrionali.

MONTAGNAREALE

