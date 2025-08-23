Tre anni fa il femminicidio Matteuzzi, l'amica, 'imperdonabile'

BOLOGNA, 23 AGO - Sono passati tre anni dall'omicidio di Alessandra Matteuzzi, 56enne uccisa sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, a colpi di spranga e con una panchina, mentre era al telefono con la sorella. Lui è stato condannato all'ergastolo in appello per omicidio pluriaggravato e il 17 settembre è fissata la Cassazione. La vittima di femminicidio è ricordata dalla migliore amica, Daniela Stanzani: "Oggi - scrive su Instagram - sono tre anni che non sei più con noi... ancora impossibile credere che sia successo... sento ancora le ultime parole che mi hai detto... Dany hai bisogno? No grazie Ale ho quasi finito anche io.. bene allora vado dalla mia mamma ci vediamo domani... ci vediamo domani, ma quel domani non è mai arrivato!". Ora, continua, "ci sono persone che parlano di perdono... che riescono a perdonare, ma come si può perdonare un essere che ha fatto una cosa così atroce? Non ci penso minimante a perdonare, il mio unico pensiero è che il 17 settembre venga di nuovo pronunciata la parola ergastolo! E credetemi che leggere certe dichiarazioni dalla difesa del tuo assassino come: vedremo se emergerà una pluralità di disturbi che gravano su questo ragazzo (quello che sta gravando su di noi per colpa sua no?)che forse non è stato protagonista di quell'azione ma trasportato (vi rendete conto?).. dono parole che nessuno di chi amava l'Ale vorrebbe mai sentire...". "Noi - dice ancora - c'eravamo in quel maledetto anno e abbiamo vissuto insieme a lei tutto quello che questo 'ragazzo' le ha fatto passare e credetemi un inferno è poco".