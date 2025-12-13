Tre americani uccisi in Siria, Trump 'ci vendicheremo'

Giornale di Brescia
(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 13 DIC - Due soldati americani e un interprete loro connazionale sono stati uccisi in Siria in un'imboscata tesa da un uomo armato dello Stato Islamico. L'ha annunciato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). Altri tre soldati sono rimasti feriti nell'attacco. L'attentatore è stato ucciso. Secondo il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ad ucciderlo sono stati gli alleati siriani degli Usa. Immediata la reazione del presidente americano. "Ci vendicheremo", ha detto Donald Trump ai reporter che gli chiedevano cosa faranno gli Stati Uniti dopo l'imboscata mortale. Trump ha definito le vittime "tre grandi patrioti" e ha espresso le proprie condoglianze alle loro famiglie. (ANSA-AFP).

