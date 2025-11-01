Giornale di Brescia
++ Travolto mentre soccorre un automobilista, morto un 25enne ++

Ambulanza Bari
Ambulanza Bari
BARI, 01 NOV - È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi, sulla statale 16, in direzione nord all'altezza di Bari-Palese. La vittima è un 25enne che, secondo quanto si apprende, sarebbe stato investito e ucciso da un'auto mentre era intento a prestare soccorso a un automobilista in difficoltà. La persona rimasta ferita è un amico della vittima che il personale del 118 ha trasportato all'ospedale San Paolo di Bari. Non è chiaro se il conducente dell'auto che ha travolto la vittima si sia fermato a prestare soccorso. Indagini sono in corso.

